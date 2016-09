Wochenendtipps für Stuttgart Hier lässt sich der Spätsommer gebührend feiern

Von Marina Kunert 02. September 2016 - 14:12 Uhr

Das Wochenende wird sommerlich warm: Genießen lassen sich die warmen Temperaturen gleich auf mehreren Sommerfesten und Veranstaltungen. Hier unsere Tipps für Stuttgart und die Region.





Stuttgart - Am 1. September war meteorologischer Herbstanfang, aber davon spürt man bei schönstem Sommerwetter im Kessel noch nichts. Auch am Wochenende bleibt es sommerlich warm. Genießen kann man die Temperaturen gleich auf mehreren Sommerfesten und Veranstaltungen in Stuttgart und der Region.

Erste und letzte Gelegenheiten gibt es für Süßigkeiten- und Weinfans, denn an diesem Wochenende findet zum ersten Mal der Sweet & Tasty Markt statt. Das Stuttgarter Weindorf öffnet vorerst zum letzten Mal seine Weinstuben – und auch für neugierige Hobbysportler gibt es was zu erleben.

Was Sie an diesem Wochenende noch erwartet, lesen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!