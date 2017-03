Wochenendtipps für Stuttgart Design-Ausstellung, Deutschrap und das Dschungelbuch

Von jru 03. März 2017 - 06:00 Uhr

Am kommenden Wochenende bietet Stuttgart besonders viele Möglichkeiten, der Langeweile den Kampf anzusagen: Von der Retro-Classics Messe bishin einem Vortrag zum Thema Fasten.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - Von der größten Oldtimer-Messe in Europa über eine Nacht in sechs verschiedenen Hotelbars bishin zur postimpressionistischen Kunstausstellung in der Staatsgalerie: Wir zeigen, was dieses Wochenende in Stuttgart geboten wird und geben Tipps, wie man den langweiligen Sonntag sinnvoll nutzen kann.

Mehr zum Thema

Am Freitag startet das Wochenende mit einer Präsentation von rund sechzig Ausstellern aus Mode, Schmuck, Lifestyle, Accessoires, Fotografie, Kunst, Grafik, Produkt- und Möbeldesign der deutschen und internationalen Designszene im Wizemann.

Passend zur Fastenzeit wird es eine Vorlesung im Bürgerzentrum-West über das Plastikfasten geben.

Ebenso wird etwas für Musikaffine geboten: Am Freitag legt das Trio Aka Aka im Lehmann Club auf. In der Schräglage gibt Deutschrap-Legende Afrobein Konzert und in der Liederhalle ist für alle Dschungelbuch-Fans ein Live Orchester geboten.

In unserer Bildergalerie finden Sie noch mehr Tipps, wie Sie das Wochenende gestalten können.