Wochenende in Stuttgart Sommer im Kessel – mit diesen Tipps verpassen Sie nichts

Von Leonie Thum 26. August 2016 - 12:56 Uhr

Stuttgart - Der Sommer ist zurück und das mit aller Kraft. In den Genuss des strahlend blauen Himmels kommen Sie auch am Wochenende. Falls die Sonne alleine nicht ausreicht, um Sie aus den eigenen vier Wänden hervorzulocken, haben wir einige Tipps zusammengestellt. Dazu gehört natürlich das Weinfest, das seit Mittwoch seine Lauben auf dem Schillerplatz geöffnet hat. Aber auch Kino und Theater unter freiem Himmel bieten die Möglichkeit, das warme Wetter in vollen Zügen auszukosten.

Kultur- und Tierliebhaber kommen auf ihre Kosten

Wer es etwas ruhiger angehen möchte, nutzt den kostenlosen Eintritt ins Haus der Geschichte oder informiert sich in der Wilhelma über den richtigen Umgang mit verletzten Igeln. Einen kulturellen Höhepunkt setzt das Abschlusskonzert des Internationalen Orgelsommers in der Stiftskirche. Und wer Gruselgeschichten liebt, kann sich einer Geisterführung durch Stuttgart anschließen.

