Woche der italienischen Küche in Stuttgart Einweihung in die Kunst des Pizzabackens

Von Nina Ayerle 20. November 2017 - 11:49 Uhr

Beliebtestes Gebäck der Italiener: die Pizza. Foto: Lichtgut/Verena Ecker

Das Italienische Kulturinstitut beteiligt sich zum zweiten Mal an der „Woche der italienischen Küche“. Interessierte haben bei mehreren Veranstaltungen die Gelegenheit, selbst zu kochen oder auch nur zu kosten.

S-West/S-Mitte - I Dolci – nicht nur die Italiener lieben ihr Gebäck, die halbe Welt liebt die Italiener ebenfalls für ihr Gebäck. Die Konditorei Gelsomino im Stuttgarter Westen ist seit 100 Jahren eine kleine Botschafterin für die italienische Patisserie wie zum Beispiel feines Mandelgebäck, die er nach alten sizilianischen Familienrezepten herstellt.

Am heutigen Montag, 20. November, können Fans des italienischen Gebäcks bei dem Konditor Giacomo Gelsomino Einblick in die Kunst der Patisserie gewinnen. Von 17.30 Uhr an öffnet er die Türen seiner Werkstatt an der Rotenwaldstraße 112 für interessierte Besucher. Die Veranstaltung findet im Rahmen der „Seconda Settimana della Cucina Italiana“ statt („Woche der italienischen Küche“), bei der sich das italienische Kulturinstitut gemeinsam mit vielen italienischen Gastronomen aus Stuttgart zum zweiten Mal beteiligt.

Verkostung mit Wurst aus Mittelitalien

Dabei stellen sich vor allem Wirte und Köche aus verschiedenen Regionen Italiens mit ihren Spezialitäten vor. Während der Abend bei Gelsomino nach Sizilien blickt, findet am Mittwoch, 22. November, ab 19 Uhr im Hospitalhof ein Verkostungsabend statt, der sich den Marken widmet. Die Region in Mittelitalien ist bekannt für Wurstwaren. Mario Meloni aus Fabriano führt die Besucher in die Kunst der Herstellung dieser regionaltypischen Wurst ein.

Keine Unbekannte in der Stadt ist ja Loretta Petti mit ihrer Kulturgarage „Alimentari da Loretta“ an der Römerstraße 8 im Stuttgarter Süden. Sie gilt in Fachkreisen nicht nur als wunderbare Vermittlerin der italienischen Kultur, sondern natürlich auch der toskanischen Küche. Am Samstag, 25. November, bietet sie im Rahmen der Woche der italienischen Küche gemeinsam mit Rossana Lucchesi eine Art „Live-Cooking“ ab 18 Uhr anbietet. Sie kochen gemeinsam ein toskanisches Gericht, die Besucher dürfen ihnen dabei über die Schulter blicken und danach probieren.

Pizzabacken in Möhringen

Des Deutschen liebstes italienisches Gericht ist die Pizza. Was wenn nicht die Pizza ist weltweit zum Symbol für das italienische Lebensgefühl und „la dolce Vita“ geworden? Ihren Ursprung hat die Teigware in Neapel. In der Trattoria e Pizzeria Da Peppone an der Lohäckerstraße 11 in Möhringen weiht Pizzabäcker Pietro De Lucia dann am Donnerstag, 23. November, in die Geheimnisse des Pizzabackens ein und geht bei der Belegung zur Hand.