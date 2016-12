WM-Qualifikationsspiel in Stuttgart Der Weltmeister beehrt die Mercedes-Benz-Arena

Von red/dpa 02. Dezember 2016 - 16:23 Uhr

Ein WM-Qualifikationsspiel der DFB-Elf wird in der Mercedes-Benz-Arena ausgetragen. (Archivbild)Foto: Bongarts

Das DFB-Team macht auf seinem Weg nach Russland auch Station in der Mercedes-Benz-Arena. Die Nationalelf wird im September 2017 sein WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen in Stuttgart bestreiten.

Stuttgart - In Nürnberg, Stuttgart, Kaiserslautern und Köln wird Fußball-Weltmeister Deutschland im kommenden Jahr Länderspiele bestreiten. Der DFB legte am Freitag in Frankfurt die Austragungsorte für 2017 fest. Nach dem bereits feststehenden Klassiker gegen England am 22. März in Dortmund gehen die Heimspiele in der WM-Qualifikation am 10. Juni gegen Außenseiter San Marino in Nürnberg weiter. Es folgen am 4. September 2017 in Stuttgart die Partie gegen Norwegen und am 8. Oktober 2017 in Lautern das Spiel gegen Aserbaidschan.

„Wir freuen uns, dass der Weltmeister auf dem Weg zur Titelverteidigung Station in Stuttgart macht. Ich bin mir sicher, dass die Fans die Mannschaft an diesem Tag in der Mercedes-Benz Arena lautstark unterstützen und für eine tolle Länderspiel-Atmosphäre sorgen werden“, sagt VfB-Präsident Wolfgang Dietrich.

Sollte das Team von Bundestrainer Joachim Löw wie erwartet das Direktticket nach Russland 2018 buchen, soll es am 14. November noch ein Testspiel in Köln geben. Der Gegner steht noch nicht fest. Insgesamt stehen bisher 13 Termine im Länderspielkalender 2017.

Dazu könnten für das Nationalteam noch das Halbfinale und das Finale beim Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) kommen. Für die geplanten Freundschaftsspiele am 6. Juni und am 10. November sind Orte und Kontrahenten noch nicht festgelegt.