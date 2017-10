Wisconsin Drei junge deutsche Frauen sterben in den USA

Von red/AP 02. Oktober 2017 - 19:15 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Reh kommen in den USA drei deutsche Frauen ums Leben. Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tragisches Unglück im US-Bundesstaat Wisconsin. Bei einem schweren Unfall kommen drei junge deutsche Frauen aus Deutschland ums Leben.

Sparta - Nach dem Zusammenstoß ihres Fahrzeugs mit einem Reh sind drei Frauen aus Deutschland im US-Staat Wisconsin nach Angaben der Polizei ums Leben gekommen. Das Fahrzeug sei am Sonntagabend (Ortszeit) in westlicher Richtung auf der Interstate 90 nahe Sparta unterwegs gewesen, als es zu der Kollision kam, hieß es. Ein Sattelschlepper habe das langsam gewordene Fahrzeug von hinten gerammt und es in einen Graben geschoben. Der Sattelschlepper habe sich überschlagen.

Nach Angaben der Polizei waren zwei der Opfer 20 Jahre alt, die dritte Frau war 22. Der Fahrer des Sattelschleppers wurde in einem Krankenhaus in Sparta behandelt. Er war offenbar nicht lebensbedrohlich verletzt.