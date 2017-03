Wird Opel nun französisch? Peugeot-Verwaltungsrat stimmt Kauf zu

Von red/Reuters 03. März 2017 - 18:57 Uhr

Der Verwaltungsrat des französischen Autobauers PSA Peugeot Citroen hat einem Insider zufolge den Weg für den Kauf von Opel freigemacht.Foto: AP

Der französische Autobauer Peugeot hat sich mit dem US-Konzern General Motors einem Insider zufolge auf den Kauf von Opel geeinigt. Ein PSA-Sprecher lehnte bisher jedoch eine Stellungnahme ab.

Paris - Der Verwaltungsrat des französischen Autobauers PSA Peugeot Citroen hat einem Insider zufolge den Weg für den Kauf von Opel freigemacht. Der Erwerb der General-Motors-Tochter solle am Montag bekanntgegeben werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Freitag.

Mehr zum Thema

General Motors will sich mit dem Verkauf von Opel aus seinem verlustreichen Europa-Geschäft zurückziehen. Eine Einigung zwischen Peugeot und GM hatte sich bereits in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Insidern zufolge hatten sich die beiden Unternehmen in Streitfragen wie dem Umgang mit Pensionsverpflichtungen bei Opel angenähert. Allerdings wurde zuletzt noch um Details gerungen.