Wird der VfB Meister? Die Schale ist auf dem Weg nach Stuttgart

Von Heiko Hinrichsen 20. Mai 2017 - 11:00 Uhr

Spitzname „Autofelge“: die Meisterschale der zweiten Fußball-Bundesliga.Foto: dpa

Die Meistertrophäe existiert nur im Original, ein Duplikat gibt es nicht. Sollte der VfB am Sonntag nach dem Würzburg-Spiel weiter Erster sein, woran wenige zweifeln, bekommt der Kapitän Christian Gentner die Schale von einer Delegation der Deutschen Fußball-Liga (DFL) überreicht.

Stuttgart - Bereits zu gemeinsamen Erstligazeiten, es war in der Saison 2012/13, ist dem VfB vonseiten des Fürther Präsidenten-Paares Hack viel Gutes widerfahren. So verwöhnte Ehefrau Karin Hack etwa die Spieler, Betreuer und den Journalistentross mit ihren schon ­legendären Kuchenvariationen. Diesmal hat Helmut Hack, seit 33 Jahren Präsident in Vestenbergsgreuth und bei Greuther Fürth sowie obendrein Vizepräsident der Deutschen Fußball-Liga (DFL), etwas ganz Besonderes für den VfB im Gepäck.

Die Schale sieht aus wie eine liebevoll verzierte Radkappe

Gemeinsam mit dem DFL-Vorstand Ansgar Schwenken wird Helmut Hack am Sonntag in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena zu Gast sein – und den Stuttgartern im Erfolgsfall die Meisterschale der Zweiten Fußball-Bundesliga überreichen. Die sieht zwar ein wenig aus wie eine liebevoll verchromte Radkappe fürs Auto – doch bekanntlich zählt ja ihr symbolischer Wert. Sollte der VfB-Kapitän Christian Gentner also die silberne Schale nach Abpfiff des Würzburg-Spiels in die Höhe recken, woran nur wenige zweifeln, dann hätten die Roten die Nachfolge des SC Freiburg angetreten, der im Vorjahr auch den Zweiten RB Leipzig als Meister hinter sich ließ.

Da ein Duplikat der Meisterschale nicht existiert, würde das Team von Hannover 96 im unwahrscheinlicheren Fall einer Meisterschaft nach dem Spiel beim SV Sandhausen erst einmal in die Röhre gucken. Die DFL-Emissäre würden die Schale dann aber am Montag auf dem Rathausbalkon in Hannover nachreichen.