Wir verlosen Karten Stuttgarter Kultdisko Boa feiert 40. Geburtstag

Von kap 22. Mai 2017 - 14:32 Uhr

Bereits am 14. Januar kamen rund 800 Gäste zur Boa-Geburtstagsfeier in die Alte Reithalle. (Archivbild)Foto: Lichtgut - Oliver Willikonsky

40 Jahre Boa – wurde das nicht schon im Januar gefeiert? Exakt. Doch die Kultdisko macht’s wie die Queen und lässt einfach nochmal die Puppen tanzen – am 27. Mai erheben die Gäste im Römerkastell ihr Glas auf die Boa – und Sie können mit dabei sein. Wir verlosen 10x2 Karten.

Stuttgart - Eine Institution in der Stuttgarter Clubszene feiert in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag – die Kultdisko Boa, die zu den ältesten Diskotheken Deutschlands gehört.

Am 13. Januar 1977 öffnete die Boa erstmals ihre Pforten. Dies wurde bereits im Januar 2017 gebührend gefeiert – in die Alte Reithalle kamen rund 800 Gäste.

Doch damit nicht genug der Party: die Boa macht’s in diesem Fall wie die Queen und lässt einfach zwei Mal die Puppen tanzen. Die nächste Geburtstagsfeier findet am 27. Mai statt – und zwar in einer weitaus größeren Location. Boa-Boss Werner Sloggi Find lädt die Gäste in die Phönixhalle im Römerkastell ein. Fassungsvermögen: rund 1400 Besucher.

Keine Frage, dass auch bei der zweiten Geburtstagsparty der Andrang groß sein wird. Wir verlosen 10x2 Karten für dieses Event.

Was Sie dafür tun müssen:

Schreiben Sie uns eine Mail mit dem Betreff „Boa“ und Ihren Kontaktdaten samt Telefonnummer an die E-Mail-Adresse gewinnspiel@sir.zgs.de. Mit etwas Glück gehören Sie zu den Gewinnern.

Teilnahmeschluss ist der 25. Mai. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und die Karten an der Abendkasse hinterlegt. Mitarbeiter des Verlages und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.