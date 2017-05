Rock am Ring Wir verlosen Karten für das Festival

Von red 29. Mai 2017 - 15:46 Uhr

Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Musik-Fans an den Nürburgring pilgern, um ihren Helden zuzujubeln.Foto: Veranstalter

Das legendäre Festival „Rock am Ring“ beginnt diesen Freitag wieder an seinem Ursprungsort – dem Nürburgring. Wir verlosen Karten für das dreitägige Musikspektakel.

Adenau - Das Festival „Rock am Ring“ kehrt von seinem Exil auf dem Flugplatz Mendig nach zwei Jahren an den Nürburgring zurück. Rammstein, die Toten Hosen und System Of A Down ziehen Fans aus halb Europa in die tiefe Eifel: Die 31. Auflage des Musikspektakels, das von Freitag, 2. Juni, bis Sonntag, 4. Juni, stattfindet, war schon Mitte Mai nahezu ausverkauft.

Mehr zum Thema

Der Nürburgring feiert in diesem Jahr selbst seinen 90. Geburtstag. „Rock am Ring“ hat hier über drei Jahrzehnte hinweg mit Stars wie Joe Cocker, Metallica, David Bowie, Udo Lindenberg, Bryan Adams, Bob Dylan, Elton John, Bon Jovi und Guns N’Roses Musikgeschichte geschrieben.

Verlosung von Tickets für das dreitägige Festival

Wir verlosen zusammen mit Magenta Musik 360 zweimal zwei Karten für das dreitägige Traditionsfestival „Rock am Ring“ inklusive Parken und General Camping sowie einer Führung mit Blick hinter die Kulissen des Festivals.

Was Sie dafür tun müssen:

Schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „Rock am Ring“ und Ihren Kontaktdaten samt Telefonnummer an die E-Mail-Adresse gewinnspiel@sir.zgs.de. Mit etwas Glück gehören Sie zu den Gewinnern.

Teilnahmeschluss ist der 31. Mai. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und die Karten an der Kasse hinterlegt. Mitarbeiter des Verlages und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wer die Konzerte zu Hause oder unterwegs erleben möchte, kann vom 2. Juni an den Livestream vom Festival unter www.magenta-musik-360.de abrufen.