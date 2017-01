Wintersport in Baden-Württemberg Sonniges Winterwochenende mit viel Schnee steht bevor

Von red/dpa 27. Januar 2017 - 09:13 Uhr

Der Wintersport zeigt sich in Baden-Württemberg von seiner schönsten Seite.Foto: dpa

Vorfreude für alle Wintersport-Fans in Baden-Württemberg. Es wartet ein Wochenende voller Schnee und Sonne.

Stuttgart - Wintersportler im Südwesten dürfen sich auf ein heiteres Winterwochenende mit reichlich Schnee freuen. „Die Sonne sollte am Samstag und Sonntag überall rauskommen“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag in Stuttgart. Lediglich in der Nähe von Flüssen und Seen kann Hochnebel aus den Nächten noch bis zum Tagesbeginn anhalten.

Am Samstag steigen die Temperaturen tagsüber in vielen Landesteilen über den Gefrierpunkt. Höchstwerte werden im Bergland mit bis zu acht Grad erreicht. Beste Wintersportbedingungen gibt es zum Wochenende an der Schwarzwaldhochstraße. Nach Angaben der Tourist-Information der Gemeinde Seebach lagen auf 960 Höhenmetern am Freitag bis zu 50 Zentimeter Schnee.

Der Trend zu milderen Temperaturen bleibt auch zu Beginn der neuen Woche bestehen. „Es wird milder, aber wechselhafter“, sagte der DWD-Meteorologe. Spätestens ab Montag oder Dienstag sei mit Regen zu rechnen. Der Wind weht ab Montag schwach bis mäßig aus Südwest, im Bergland in Böen stark, im Hochschwarzwald teils stürmisch.