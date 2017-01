Wintereinbruch Stuttgart soll jetzt richtig weiß werden

Von Jürgen Löhle 03. Januar 2017 - 16:19 Uhr

Neuschnee in Sicht. Eine Schlechtwetter-Front soll der Stadt von Mittwoch an bis zu zehn Zentimeter Neuschnee und böigen Wind bringen. Auch ein Wintergewitter ist laut Wetterdienst möglich.





Stuttgart - Wer am Mittwoch morgen zum Fester hinaus schaut, der sieht weiß. Auf Stuttgart bewegt sich eine Schneefront zu, die bis zum Donnerstag in den Hochlagen um den Stadtkessel bis zu zehn Zentimeter Neuschnee bringen soll.

Nach Auskunft von Klaus Riedl vom Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt es bereits in den Frühstunden des Mittwoch in Stuttgart zu schneien. Der Niederschlag soll den ganzen Tag anhalten, kann aber um die Mittagszeit in den tiefen Lagen der Stadt als Schneeregen oder Regen fallen. Oberhalb von etwa 400 Metern bleibt es aber durchweg Schnee.

Nach dem Durchzug der Front fallen die Temperaturen dann überall wieder unter null Grad. In der Nacht zum Donnerstag gibt es dann in allen Höhenlagen teils heftige Schneeschauer und böigen Wind. „Auch ein Wintergewitter würde mich nicht wundern“, sagt DWD-Meteorologe Riedl. Und danach wird es so kalt, dass der Schnee wohl bis mindestens kommenden Montag liegen bleibt.