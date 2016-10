Wintereinbruch im Herbst Erster Schnee auf dem Feldberg im Schwarzwald

Von red/dpa 10. Oktober 2016 - 11:38 Uhr

Erste Schneefälle haben den Feldberg im Schwarzwald bereits mit einer weißen Decke überzogen – zum Skifahren reicht es aber noch nicht.





6 Bilder ansehen

Feldberg - Nach ersten Schneefällen in diesem Herbst zeigt sich der höchste Berg Baden-Württembergs, der Feldberg im Schwarzwald, erstmals in Weiß. Das Gebiet rund um den 1493 Meter Gipfel sei nahezu flächendeckend mit Schnee bedeckt, sagte eine Sprecherin der Bergbahnen am Montag. Zum Skifahren reiche es allerdings nicht. Die Skisaison auf dem dem Feldberg starte frühestens Ende November. Bis dahin würden Lifte und Bahnen für den Wintersportbetrieb vorbereitet. Der Berg und seine Umgebung sind den Angaben zufolge das größte und bedeutendste Wintersportgebiet in Baden-Württemberg.

Mehr zum Thema

Hier geht es zum Wetterbericht für Stuttgart und die Region

Schnee zu dieser Jahreszeit auf dem Feldberg ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht ungewöhnlich. Neuschnee komme häufig schon im September, der letzte Schnee schmelze im August. Das zeigten die Durchschnittswerte der vergangenen Jahre. Auch in den kommenden Tagen und Wochen müsse mit frostigen Temperaturen sowie mit Schneefall gerechnet werden. Autofahrer sollten sich darauf einstellen, sagte ein Sprecher des ADAC in Freiburg. Im Schwarzwald sollten sie von nun an mit Winterreifen unterwegs sein.