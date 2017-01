Winter und Schnee in Stuttgart Zarter Hauch von Weiß in der Stadt

Von Jürgen Löhle 02. Januar 2017 - 17:32 Uhr

Bisher war das Winterwetter sonnig und trocken. Am Montag fiel der erste Schnee des Winters und es könnte noch deutlich mehr werden. Generell waren die Straßen am Montag in Stuttgart aber trotzdem frei.





Stuttgart - Na also, geht doch: Nachdem sich der Winter bisher vor allem staubtrocken und überaus sonnig präsentiert hatte, startete das neue Jahr dann doch mit einem Hauch von Weiß. Am Montag überquerte eine schmal Schneefront Stuttgart von Nordwest nach Südost, die von Mittag an für ein paar Stunden aus grauem Himmel die ersehnte Winter-Deko rieseln ließ. Viel kam durch die sehr feinen Flocken nicht zustande, aber immerhin zierte die Stadt ein dünnes, weißes Tuch.

Am Dienstag wird das winterliche Wetter mit Schnee laut Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart Pause machen, ehe es am Mittwoch dann spannend wird. Eine neue Front mit mehr Niederschlag im Gepäck ist im Anmarsch. Sie könnte in der Innenstadt zunächst Schneeregen, später wie schon auf den Höhen rund um den Kessel Schnee bringen. „Und die Luft ist labil", erklärt DWD-Meteorologe Klaus Riedl, „es wird nach der Front teils kräftige Schneeschauer geben.“ Wo die auftreten, könnte sich schnell eine bis zu fünf Zentimeter hohe Schneedecke bilden. Und auch absehbar liegen bleiben, denn von Donnerstag an soll es knackig kalt werden – sogar mit zweistelligen Minusgraden in der Nacht. Für den Bereich des Flughafens auf den Fildern sind laut Klaus Riedl sogar Temperaturen von unter minus 15 Grad möglich.

Dann könnte es auch auf den Straßen größere Probleme geben. Die hatten einige ja schon am Montag befürchtet. Spötter behaupten ja, dass der Stuttgarter schon angesichts eines Fotos mit Schnees plötzlich nicht mehr Autofahren könnte. Dem war aber am Montag nicht so. Laut Auskunft der Polizei gab es nur zwei Unfälle mit Blechschaden, die auf das Wetter zurückzuführen waren. In Zuffenhausen rutschte ein Auto auf der Elsässerstraße im Bereich der Friesenstraße auf eine Laternenpfahl, dabei entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Bei einem Auffahrunfall in der Hackstraße blieb es bei 2000 Euro Schaden.

Generell waren viele Stuttgarter Straßen aber frei. Die Räumfahrzeuge waren laut Auskunft der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) schon teilweise kurz nach Mitternacht im Einsatz, um an Steigungen und neuralgischen Stellen die Straßen schon vor dem Schneefall mit Tausalz zu präparieren. So entstand dort erst gar keine Schneeschicht auf dem Asphalt.