Schnee in Stuttgart Zwölf Gründe warum der Winter in Stuttgart am schönsten ist

Von ps 17. Januar 2017 - 11:03 Uhr

Der Winter ist in Stuttgart eingezogen, mit Schnee und eisigen Temperaturen im Gepäck. Wir haben zwölf Gründe gesammelt, wieso der Winter in Stuttgart einfach am schönsten ist.





13 Bilder ansehen

Stuttgart - Am Wochenende in die Alpen fahren, um endlich einmal schöne Winterlandschaften genießen zu können? Das muss nicht sein.

Mehr zum Thema

Frost und Schnee haben auch Stuttgart im Griff und verwandeln die Stadt in ein weißes Wintermärchen. Viele Attraktionen und idyllische Seen und Landschaften rund um den Kessel locken im Winter nach Stuttgart.

Wir haben zwölf Gründe gesammelt, warum der Winter in Stuttgart am schönsten ist – klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie und lassen Sie sich von der weißen Pracht verzaubern.