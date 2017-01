Winter in Stuttgart und Deutschland Januar war so kalt wie lange nicht mehr

Eiskalt und wenig Niederschlag: Der Januar 2017 ist laut Deutschem Wetterdienst seit Jahren nicht mehr so kalt und trocken gewesen. Auch in Stuttgart und Region zeichnet sich dieser Trend deutlich ab.





Offenbach - Nach einer Serie milder Jahresauftakte war der Januar 2017 in Deutschland zu kalt. „Richtig winterlich“, heißt es in der veröffentlichten vorläufigen Monatsbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Mit einer Durchschnittstemperatur von minus 2,3 Grad Celsius lag der Januar 2017 um 1,8 Grad unter dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.

Deutlich mehr Sonne

Mit etwa 75 Stunden Sonnenschein lag der Monat zudem deutlich über seinem statistischen Sollwert von 44 Sonnenstunden. Gleichzeitig war der Januar relativ niederschlagsarm: Mit rund 44 Litern pro Quadratmeter blieb er unter dem langjährigen Durchschnittswert von 61 Litern - natürlich mit regionalen Unterschieden. Am trockensten war es in Franken mit lediglich zehn Litern Niederschlag pro Quadratmeter.

Tiefstwerte in Stuttgart und Region

Für Stuttgart und Region sei der Januar bisher laut Deutschem Wetterdienst ebenfalls sehr kalt. Statistiken des DWD zeigen, dass der Normalwert im Januar bei 0,5 Grad Celsius an der Messstation in Stuttgart-Schnarrenberg liegt. Dies ist ein Mittelwert, der alle Temperaturen – also Tiefst-, Höchst- und Normalwerte – eint. Gemessen wurde dieser Wert ebenfalls in der Referenzperiode von 1961 bis 1990. Momentan liege der Januar 2017 bei durchschnittlich minus 2,4 Grad Celsius an der Messstelle Stuttgart-Schnarrenberg; also 2,9 Grad Celsius kälter als im Durchschnitt.

„Da es am Montag und Dienstag etwas mildere Temperaturen von sechs bis sieben Grad Celsius gibt, ändert sich dieser Durchschnittswert wahrscheinlich noch um rund ein Zehntel nach oben“, bestätigt Meteorologin Sabine Krüger vom DWD den kalten Trend. Der Januar sei aber trotz der Plusgrade der vergangenen Tage deutlich kälter in Stuttgart und Region ausgefallen, als durchschnittlich.

Mit dem Glatteis ist es wohl vorbei

Auch in Stuttgart und Region habe es in diesem Januar deutlich weniger Niederschlag gegeben als üblicherweise. „Die Sonnenscheindauer liegt mit den Werten bis vergangenen Sonntag bei plus 150 Prozent“, sagt Krüger. Das ändere sich nun allerdings: Es werde milder, dafür aber recht wechselhaft mit Regen. Die Temperaturen werden in den kommenden Tagen deutlich wärmer und liegen am Dienstag und Mittwoch etwa bei sechs bis sieben Grad Celsius. „Gegen Donnerstag kann es dann auch plus zehn Grad Celsius geben“, prognostiziert Krüger.

Für Autofahrer gibt es eine gute Nachricht: Das Glatteis ist erst einmal passé. „Die kommenden zwei Tage gibt es nachts keinen Frost. Falls Bodenfrost gegen Mitte der Woche auftritt, wird das nur an vereinzelten Stellen sein“, sagt Krüger.