Winter in Stuttgart Die besten Tipps für die kalte Jahreszeit

Von the 04. Dezember 2017 - 12:11 Uhr

Das Schloss Solitude überzuckert mit einer zarten Schneeschicht: Der Winter hat in Stuttgart Einzug gehalten. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Damit der Winter Sie nicht kalt erwischt: Unsere Tipps bei Kälte, Eis und Schnee – vom winterfesten Auto und Zuhause über starke Abwehrkräfte bis zu den besten Schlittenstrecken in Stuttgart.

Stuttgart - Schnee und frostige Temperaturen: Der Winter ist angekommen in Stuttgart und der Region. Wer an seinem Auto jetzt noch keine Winterreifen aufgezogen hat, hat ein Problem: Denn bei winterlichen Straßenverhältnissen ist es verboten, mit Sommerreifen unterwegs zu sein. Hier steht alles, was Sie sonst noch zum Thema Winterreifen wissen müssen

Mehr zum Thema

Wer sich mit dem Auto auf den Weg macht, muss vorher für gute Sicht sorgen: Ein kleines Guckloch reicht nicht – wer nicht richtig kratzt, zahlt.

Auch an das Fahrrad denken

Im Winter wird es früh dunkel, die Straßen sind oft rutschig – für Fahrradfahrer ist die dunkle Jahreszeit eine besondere Herausforderung. Hier haben wir aufgeschrieben, wie Radler sich auf die kalte Jahreszeit vorbereiten sollten.

Vor der eigenen Haustür kehren, bekommt in diesen Tagen eine besondere Bedeutung: Wer den Winterdienst vernachlässigt, auf den wartet Ärger. Wir klären, welche Pflichten es gibt und warum Salz streuen in Stuttgart verboten ist.

Hier ist Rutschen erwünscht: An einigen Stellen reicht die dünne Schneedecke sogar schon fürs Rodeln – Stuttgarts schönste Schlittenstrecken haben wir hier für Sie aufgelistet.

Das Eigenheim einem Wintercheck unterziehen

Nicht nur Auto und Drahtesel sollten jetzt winterfit sein, Hausbesitzer sollten auch ihr Zuhause einem Wintercheck unterziehen. Ist das Dach dicht, sind die Wasserleitungen frostgesichert, ist die Heizung gut in Schuss? Hier gibt es die Checkliste.

Überall schnupft und hustet es: Wer trotzdem gut durch den Winter kommen will, sollte auf eine gesunde Lebensweise achten. Vom gründlichen Händewaschen bis zur ausgewogenen und vitaminreichen Ernährung (und das am besten möglichst saisonal) – hier finden Sie Tipps für die Erkältungszeit.

Wenn man aus dem Haus geht, ist es noch nicht hell, auf dem Heimweg schon wieder dunkel: Manchem schlägt die dunkle Jahreszeit aufs Gemüt. Was Sie tun können, wenn der Lichtmangel auf die Stimmung drückt, haben wir hier aufgeschrieben.