Winnenden Brand in Psychiatrie fordert zwei Verletzte

Von red/dpa 26. Oktober 2016 - 08:32 Uhr

In einer Psychiatrie in Winnenden sind bei einem Brand zwei Menschen verletzt worden.Foto: dpa

Zwei Pflegerinnen sind am Dienstagabend bei einem Brand in einer Psychiatrie in Winnenden verletzt worden. Ein Patient hatte sein Bettlaken mit einem Feuerzeug in Brand gesteckt.

Winnenden - Bei einem Brand in einer Psychiatrie in Winnenden im Rems-Murr-Kreis sind zwei Pflegerinnen verletzt worden.

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, hatte ein Patient am Dienstagabend sein Bettlaken mit einem Feuerzeug in Brand gesteckt.

Das Personal konnte das Feuer selbst löschen, zwei Pflegerinnen erlitten aber leichte Rauchvergiftungen. Der Verursacher blieb unverletzt.