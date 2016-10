Winnenden Autofahrer erfasst Kind und flüchtet

Von red/dpa/lsw 01. Oktober 2016 - 12:37 Uhr

Foto: dpa

In Winnenden ist eine Zwölfjährige auf ihrem Fahrrad von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Autofahrer brauste davon.

Winnenden - Eine Zwölfjährige ist auf ihrem Fahrrad in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Wagen im Bereich einer Schule hinter dem Mädchen und einer Freundin auf einem zweiten Rad hergefahren.

Der bislang unbekannte Fahrer wollte sich demnach zunächst mit Hupen den Weg frei machen, dann setzte das Auto zum Überholen an. Dabei erfasste der Wagen das Rad der Zwölfjährigen. Das Kind wurde beim Sturz schwer verletzt und kam nach dem Unfall am Freitagmorgen in eine Klinik. Der Autofahrer brauste davon. Die Polizei hofft auf Zeugen.