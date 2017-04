Winnenden Motorradfahrer nach Unfall mit Auto schwer verletzt

Von red 15. April 2017 - 11:22 Uhr

Eine Autofahrerin hat beim Abbiegen auf die Landesstraße 1140 bei Winnenden ein Motorrad übersehen. Dabei wurde der 17-jährige Fahrer des Motorrads schwer, die Autofahrerin und der Sozius leicht verletzt.





Winnenden - Bei einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Peugeot und einem Motorrad am Karfreitag gegen 22 Uhr sind der Fahrer und der Sozius des Motorrads, sowie die Autofahrerin verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die 56-jährige Peugeot-Fahrerin auf der Albertviller Straße in Richtung Landesstraße 1140 unterwegs und wollte nach links in Richtung Winnenden (Rems-Murr-Kreis) abbiegen. Dabei übersah sie ein vorfahrtsberechtigtes Motorrad. Der 17-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, der 16-jährige Sozius und die Peugeot-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu leichten Behinderungen auf der Landesstraße.