Windkraft in Baden-Württemberg Das weltweit höchste Windrad steht jetzt im Ländle

26. Oktober 2017

Windrad-Gigant im Südwesten: Im Ländle steht jetzt die höchste Windkraft-Anlage der Welt an Land. Wir haben die beeindruckenden Bilder des riesigen Stromspargels.





Gaildorf - Eine Windkraftanlage mit einer Gesamthöhe von 246,5 Metern ist in Gaildorf im Kreis Schwäbisch Hall aufgebaut worden. Es sei die höchste Anlage der Welt an Land, wie der Hersteller des Windkraftturms Max Bögl Wind AG am Donnerstag anlässlich der Anbringung der Rotorblätter mitteilte. Die Nabenhöhe betrage 178 Meter. Auch der Bundesverband Windenergie bestätigte die Aussage.

Die nun erstellte Anlage gehört zu einem Windpark mit vier Windrädern mit Nabenhöhen von 155 bis 178 Metern. Sie sollen ab Mitte November Strom liefern. Bislang stand die höchste Anlage rund 100 Kilometer westlich von Frankfurt am Main. Der dort eingesetzte Hybridturm aus Beton und Stahl kommt auf eine Nabenhöhe von 164 Metern. Durch die Rotorblattlänge von 65,5 Metern betrage die Gesamthöhe knapp 230 Meter, wie der Bundesverband Windenergie auf Anfrage mitteilte.