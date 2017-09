Wilhelma Stuttgart Australischer Neuzugang mit Biss

Von len 18. September 2017 - 11:54 Uhr

Leistenkrokodil Tong ist nicht mehr allein. Seit einigen Tagen lebt eine weitere australische Krokodilart in der Stuttgarter Wilhelma. Wir haben Bilder der neuen Mitbewohnerin.





Stuttgart - Es gehört zu den kleinsten Krokodilarten der Welt und kommt, wie sein Name verrät, aus Australien: Das Australien-Krokodil. Vor einigen Tagen ist ein Tier dieser Art in die Wilhelma eingezogen. Seit Montag ist es für die Besucher zu sehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Wilhelma. Das Krokodilweibchen aus dem Frankfurter Zoo ist 29 Jahre alt und 1,55 Meter lang. Mit ihrem Einzug gehört die Wilhelma zu den wenigen Zoos, die beide in Australien lebenden Krokodilarten halten: Das Australien-Krokodil und das Leistenkrokodil.

Leistenkrokodile leben schon seit 2006 in der Wilhelma. „Mit den beiden sehr unterschiedlichen Arten runden wir unser ganzheitliches Konzept für die Krokodilhalle ab“, sagt Wilhelma-Direktor Dr. Thomas Kölpin. „So zeigen wir passend zum 50-jährigen Bestehen unseres Aquariums und Terrariums zudem gleichzeitig die größte und eine der kleinsten Krokodilarten der Welt. Unser Plan ist, den beiden Weibchen jeweils ein Männchen beiseitezustellen und speziell mit den Australienkrokodilen auch zu züchten.“

Die Krokodile treffen sich in Queensland

Australien-Krokodile sind Süßwasser-Krokodile und leben ausschließlich in Flüssen. Im Vergleich zu ihren australischen Artgenossen wirken sie fast zierlich. Sie können zwei Meter lang und 50 Kilogramm schwer werden. Leistenkrokodile leben sowohl in Flüssen als auch im Meer. Das Krokodil ist nicht nur in Australien, sondern auch in Südostasien und Indien zuhause. Mit einer Länge von drei bis fünf Metern erreicht es ein Gewicht von einer viertel bis einer halben Tonne.

Der Daintree National Park im tropischen Norden des australischen Bundesstaats Queensland ist eine der wenigen Regionen, in denen die Krokodilarten in der Natur aufeinandertreffen. In der Kokodilhalle der Wilhelma versuchen Botaniker, den natürlichen Lebensraum der Raubtiere mit typischen Gewächsen nachzustellen.

