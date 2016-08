Wilhelma in Stuttgart Die Bambis verzücken die Besucher

Von ktm 31. August 2016 - 10:58 Uhr

Zweimal hat es bei den Mesopotamischen Damhirschen in der Wilhelma in diesem Jahr Nachwuchs gegeben. Ein Erfolg für den Zoo, denn die Tierart ist vom Aussterben bedroht. Die kleine Herde verzückt auf dem Schaubauernhof die Besucher.



2 Bilder ansehen

Stuttgart - Bei den Mesopotamischen Damhirschen gibt es in der Wilhelma in Stuttgart Nachwuchs. Zwei kleine Bambis mit weißen Tupfen auf hellbraunem Fell verstärken die Herde in der Wilhelma. Das Weibchen Nena kam bereits im April dieses Jahres zur Welt, im Juli folgte dann Tyson. Mit den beiden Nachkömmlingen der laut Wilhelma extrem seltenen Unterart des Damhirsches leben nun sieben Tiere zwischen Straußen und Kamelen auf dem Schaubauernhof. Chef der Herde ist Vater Jason, der über seine vier Hirschkühe wacht.

Hier finden sie unsere Wilhelma-Geschichten online

Der Mesopotamischen Damhirsche ist vom Aussterben bedroht. Mitte des 20. Jahrhunderts galt diese Hirschunterart bereits als ausgerottet, bis sich in ihrer ursprünglichen Heimat, dem Südiran, doch noch eine kleine Population fand. Daraufhin kam eine kleine Gruppe von Tieren in Zoos. Alle europäischen Nachkommen gehen auf drei Tiere zurück, die damals in den Opel-Zoo bei Frankfurt gelangten.

Mesopotamische Damhirsch war fast ausgerottet

In der Wilhelma werden die Tiere, welche im Sommer ihr typisches hellbraunes Fell mit den weißen Punkten zeigen, seit 1983 gehalten. Zwei Tiere kamen damals aus dem Opel-Zoo nach Stuttgart. In diesem Zoo wird noch heute das seit 1989 existierende Europäische Erhaltungszuchtprogramm den Mesopotamischen Damhirsch koordiniert. Weltweit gibt es laut Wilhelma aktuell wieder um die 1000 Tiere in Zoos und Wildgehegen. In ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet, welches sich vor allem auf Vorderasien beschränkt, gibt es heute nur noch im Iran eine kleine Population von ungefähr 250 Tieren, die halbwild in einem Schutzgebiet leben. Zudem wurden die seltenen Hirsche im israelischen Mount Carmel National Park ausgewildert.

In der Wilhelma kommen regelmäßig Hirschkälber auf die Welt, der Zoologisch-Botanische Garten leiste so einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Mesopotamischen Damhirsche, so die Wilhelma. Mit ungefähr einem Jahr werden die beiden diesjährigen Jungtiere Stuttgart verlassen, um auf Empfehlung des Erhaltungszuchtprogramms in einem anderen Zoo ein neues Zuhause zu finden.