Wilhelma in Bad-Cannstatt Vikunja-Familie bekommt Zuwachs

Von Lena Marie Schropp 09. September 2016 - 16:46 Uhr

Das kleine Kamel-Fohlen Calimero kam am 22. August in der Wilhelma auf die Welt.Foto: Wilhelma Stuttgart

Die Wilhelma hat Nachwuchs bekommen. Das Kamelfohlen „Calimero“ gehört zur Familie der Vikunjas. Diese Trampeltiere erreichen maximal eine Schulterhöhe von einem Meter.

Stuttgart - Wer in der Wilhelma in den nächsten Tagen an der Südamerika-Anlage vorbeikommt, darf sich über den Anblick eines neuen Kamel-Fohlens freuen. Der Nachwuchs aus der Vikunja-Familie, einer besonders zierlichen Kamelart, deren Schulterhöhe etwa einen Meter erreicht, wurde am 22. August in der Wilhelma geboren. Das männliche Fohlen heißt Calimero und ist das achte Jungtier der Stute Lara, die 2003 aus Südspanien nach Stuttgart kam.

Kamelart Vikunja

Ihr dünnes Fell ist auszeichnend für die Kamelart Vikunja. Weil dieses Fell noch edler ist, als das der Kaschmirziege, war die Vikunja-Art vom Aussterben bedroht. Seit 1975 ist der Bestand aber aufgrund zahlreicher Schutzprogramme wieder auf rund 200.000 Tiere angestiegen.

Ursprünglich leben die Tiere im Hochland der Anden in 3500 bis 5500 Metern Höhe. Dort werden die wildlebenden Vikunjaherden alle zwei Jahre zusammengetrieben,geschoren und wieder freigelassen.

Das Fell der Vikunjas

Vikunjas haben alle dieselbe Fellfärbung, sie sind unten weiß und oben in einem milden Goldbraun. Weil Viehzüchter Vikunjas in den vergangenen Jahrtausenden zu Haustieren gewandelt haben, findet man sie nun in der Wilhelma neben den Alpakas. Diese wurden stammen von den Vikunjas ab und wurden mit dem Ziel gezüchtet, mehr des wertvollen Fells nutzen zu können. Zwar ist das Fell der Alpakas nicht ganz so wertvoll, doch es kommt dem ihrer Vorfahren sehr nahe.