Wilde Zungenküsse auf Instagram So feiert Bella Thorne mit Youtuberin Tana Mongeau

Von (nam/spot) 10. Oktober 2017 - 10:08 Uhr

Zunge raus! Bella Thorne hatte auch an ihrem 20. Geburtstag sichtlich Spaß Foto: Tanya Kesey/starmaxinc.com/ImageCollect

Es gibt viele Arten einen Geburtstag zu begehen... Bella Thorne etwa bevorzugt Zungenküsse mit einer guten Freundin zum Start in ein neues Lebensjahrzehnt.

Ihre Schauspielerei ist das eine - aber einen Teil ihrer Bekanntheit hat sich Bella Thorne (20, "Duff") auch mit einem schillernden Privatleben erarbeitet. Die Mimin trägt gern wilde Haarfarben, steht offen zu ihrer Affinität zu beiden Geschlechtern und lässt auch schon mal vor der Kamera die Hüllen fallen. Ein kleines Kapitel des öffentlichkeitswirksamen freizügigen Spaßes hat Thorne nun an ihrem 20. Geburtstag hinzugefügt: Mit einer wilden Party, die unter anderem auf Instagram bestens dokumentierte Zungenküsse mit ihrer Freundin Tana Mongeau beinhaltete.

Mongeau selbst postete das Mini-Video von der Feier in Thornes neues Lebensjahrzehnt. "Du bist durchgeknallt, ich bin durchgeknallt, ich mag Dich", betitelte sie den Beitrag. Ein weiterer Schnappschuss zeigt die beiden jungen Frauen am Ende der langen Nacht - lachend und gut gelaunt auf dem Boden eines Restaurants. Eine politische Dimension bekam der wilde runde Geburtstag dann sogar auch noch: Unter Mongeaus Video beschwerten sich einige User über die eher explizite Sequenz. Was andere Nutzer zu einer kritischen Nachfrage trieb - ob die Reaktion auch so negativ ausgefallen wäre, wenn ein Kuss zwischen Mann und Frau zu sehen gewesen wäre? Aufsehen erregte der Clip jedenfalls auch so: Das Video wurde binnen 22 Stunden fast 900.000 mal angeklickt.