Wiesbaden Verdächtiger nach tödlichen Schüssen in Kiosk gefasst

Von red/dpa 24. Dezember 2016 - 12:10 Uhr

Tödliche Schüsse in einem Kiosk in Wiesbaden.Foto: dpa

Eine Tote und zwei Verletzte – darunter der Dynamo-Dresden-Spieler Marc Wachs – gab es nach einer Schießerei in einem Kiosk in Wiesbaden. Nun scheint der Täter gefasst.

Wiesbaden - Nach tödlichen Schüssen in einem Wiesbadener Kiosk hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 25-Jährige sei am Freitagabend vor seiner Wohnung in Wiesbaden festgenommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag. Der Mann soll am Dienstag im Stadtteil Biebrich die 59-jährige Kiosk-Besitzerin erschossen und zwei ihrer Angehörigen angeschossen haben. Darunter befand sich der Fußball-Profi Marc Wachs vom Zweitligaverein Dynamo Dresden. Der 25-Jährige sollte noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.