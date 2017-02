Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe Neue Hoffnung in Braunsbach

Von Robin Szuttor 24. Februar 2017 - 16:00 Uhr

Vor neun Monaten fiel eine Sturzflut mit unvorstellbarer Zerstörungskraft über Braunsbach ein. Wie hat sich der 1000-Einwohner-Ort verändert? Die Geschichte einer Katastrophe. Teil 3: der Neuanfang





Braunsbach - Auberginen, Hefe, Sonnenspray, Marlboro, Stuttgarter Zeitung, Kernseife, Eierlikör.

„Gudda Morga, schön, dass ihr wieder da seid. Zwei Mohnweckle und oi Bretzel, bitte.“

Mottenpapier, Lemberger Weiß, haltbarer Schmand, fettarmer Kefir, Hochzeitsnudeln, Abate-Fetel-Birnen.

„Hallo, schee isch’s worra, wirklich. I komm nochher noch mal her.“

Berliner, gekochte Ripple, Schwarzwurzeln, Salzstangen, „Lassiter“-Groschenwestern, Limetten, Dinkelbrot, Espresso.

„Toll sieht alles aus. Zu was so a Flut alles gut isch, gell? Erdbeer-Gsälz brücht i no.“

Levi, Emily und die anderen Goldkehlchen vom Braunsbacher Kindergarten haben ein Lied eingeübt: „Zur Eröffnung im Schwaa-haarz, zur Eröffnung viel Glück.“

Es geht wieder los nach neun Monaten Stillstand. „Frau Wolf, was suchet Se denn? – „Oier.“ – „Die send ganz vorna.“ Kein Braunsbacher lässt sich dieses Großereignis entgehen, und jeder hat unwillkürlich ein Lächeln im Gesicht, sobald er eintritt. „Frau Schwarz, i hab Ihne was gmacht.“ Ein Kunde übergibt feierlich ein Kärtle, darauf steht: „Wir sind froh und dankbar, dass wir Sie wiederhaben.“ Noch müssen sich die Verkäuferinnen an die Wurstschneidemaschine gewöhnen, die Waage, die neue Kasse, an die Preise: Die Butterbrezeln im Café sind jetzt 20 Cent teurer. Sonst läuft alles prima. Bürgermeister Frank Harsch ist ergriffen: „Es ist großartig geworden. Ein Stück Leben ist zurück.“

800 000 Euro Schaden

Modern ist er geworden, der neue Laden. Dezenter Rauputz, die Regale ein Dialog von Eiche und Metall, LED-Lichter: über der Fleischtheke etwas rötlich, damit es appetitlicher aussieht. Die Leibchen der Verkäuferinnen grafitfarben wie der Boden aus Keramikfliesen, die lindgrünen Schürzen passend zu den Servietten. „Wir wollten was Frisches nach der dunklen Zeit“, sagt Katja Schwarz. Das Ladencafé ist jetzt doppelt so groß. Wo früher das Lager war, stehen gemütliche Sitzgruppen. Künftig herrscht kein Platzmangel, wenn morgens die 15-köpfige Frauenturngruppe anrückt.

Mit der Gebäudeversicherung lief alles reibungslos. Beim Inventar gab’s viele Sachen, für die keine Rechnung vorlag. So hing die Sache lange in der Luft. Viermal verhandelte man am Küchentisch mit dem Versicherungsagenten. Fazit: Den Schaden von insgesamt gut 800 000 Euro bekommt Schwarz wohl nicht komplett erstattet.

Der alleinstehende Nachbar ist wieder in sein Haus gezogen, das die Flut bis in den ersten Stock hinauf eingenässt hatte. Er fand Obdach in der kleinen Wohnung, die eigentlich Nico Schwarz nutzt. Der schlief in der Zeit auf dem Wohnzimmersofa, verzichtete auf ein eigenes Zimmer und ließ sich für ein halbes Jahr noch einmal in die elterliche Nestwärme fallen.

In den ersten Wochen nach dem Unglück war Braunsbach noch dynamisch, jeder hatte was zu schaffen, jeder was zu erzählen. Dann wurde es kälter. Was draußen getan werden konnte, war getan. Und innen stockten die meisten Arbeiten. Im Herbst verwandelte sich Braunsbach in eine Geisterstadt. Kein Leben mehr, keine Lichter in den leeren Wohnungen, keine Straßenbeleuchtung. „Schon beängstigend manchmal“, sagt Peter Schwarz. Bei einigen schlich sich, nachdem die Anfangsenergie aufgebraucht war, eine Depression ein.