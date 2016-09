Wie viel Punkte sehen Sie? Über diese optische Täuschung rätselt das Netz

Von Lena Marie Schropp 12. September 2016 - 14:06 Uhr

Eine optische Täuschung nimmt Internetnutzer derzeit auf den Arm: Auf einem Muster sollen insgesamt zwölf schwarze Punkte zu sehen sein. Fordern Sie sich selbst heraus: Wie viele Punkte können Sie sehen?

Stuttgart - Diese optische Täuschung nervt das Netz. Zu sehen sind 12 schwarze Punkte in einem Bild, die gleichmäßig auf einem grauen Muster verteilt sind. Konzentriert man sich auf einen der Punkte, sind die anderen für das menschliche Auge nicht sichtbar.

„Ninio’s extinction illusion“, so heißt das Kunstwerk, das gerade im Netz die Runde macht. Will Kerslake, ein Spieleentwickler, hat das besagte Bild auf Twitter gepostet. Mehrere Tausend Mal wurde der Tweet schon in den sozialen Netzwerken geteilt.

Es handelt es sich um eine optische Täuschung, genauer gesagt um eine Variation der Hermann-Gitter-Täuschung. In einem Gittermuster erfahren die Kreuzungspunkte eine scheinbare Aufhellung oder Verdunklung, die verschwindet, wenn man die Kreuzungspunkte fixiert.

In den Worten eines Laien bedeutet das, die Rezeptoren im Auge, auf die Licht trifft, bringen manchmal ihre benachbarten Rezeptoren durcheinander, sodass man entweder Dinge sieht, die gar nicht da sind, oder aber Dinge nicht sieht, die eigentlich existieren.

There are twelve black dots at the intersections in this image. Your brain won’t let you see them all at once. pic.twitter.com/ig6P980LOT