Widerstand gegen CDU-Pläne Geplantes Burka-Verbot stößt im Südwesten auf Widerstand

Von Rainer Wehaus 11. September 2016 - 06:00 Uhr

Stuttgarts Rapper Cro: Das Vermummungsverbot auf Ämtern gilt auch für ihn, sagt die StadtFoto: dpa

Braucht es ein Burka-Verbot auf Ämtern? Die großen Städte im Land sagen: Wir kommen mit den wenigen Burka-Trägerinnen gut zurecht. Im Zweifel muss der Schleier fallen.

Stuttgart - Das geplante Burka-Verbot für Ämter, Schulen und Gerichte, das die Innenminister der Union anstreben, wird in Baden-Württemberg noch für Diskussionen sorgen. Innenminister Thomas Strobl (CDU) will laut seiner Sprecherin in den nächsten Wochen regierungsintern die Möglichkeiten für ein solches Verbot ausloten. Vom Koalitionspartner kommt aber schon Widerstand. „„Wir werden ein Vollverschleierungsverbot – auch in Teilbereichen – nicht mittragen“ , sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Andreas Schwarz, unserer Zeitung. Man sehe dafür keinen Bedarf, ein solches Verbot habe mit Innerer Sicherheit nichts zu tun und sei „absurde Symbolpolitik“. Zuvor hatte sich schon Baden-Württembergs neuer Integrationsminister Manfred Lucha gegen ein Burka-Verbot ausgesprochen.

„Reine Symbolpolitik“

Auch die beiden Städte mit dem höchsten Migrantenanteil im Land, Mannheim und Stuttgart, halten ein Burka-Verbot in ihren Ämtern für verzichtbar. Mit verschleierten Frauen, die vereinzelt bei den Bürgerdiensten vorsprechen, würden sich in der Praxis keine Probleme ergeben, so die Sprecherin der Stadt Mannheim. Sollte eine Identitätsprüfung erforderlich sein, müsse die Verschleierung vor weiblichen Sachbearbeiterinnen abgenommen werden. Ähnlich handhabt dies Stuttgart. Wobei Integrations-Bürgermeister Werner Wölfle betont, dass das Vermummungsgebot für alle gelte. „Der Rapper Cro kann auch nicht mit seiner Panda-Maske auf die Behörde kommen, ohne sich zu identifizieren.“ Wölfle spricht von „wenigen Einzelfällen“, mit denen man bestens zurecht komme. „Ein teilweises Burka-Verbot wäre reine Symbolpolitik und fördert nur eine Anti-Flüchtlingsstimmung.“

Bayern will wieder vorweg marschieren

Die Unions-Innenminister hatten sich im August gegen ein generelles Burka-Verbot in der Öffentlichkeit ausgesprochen, wie es die AfD will und in Frankreich gilt. Statt dessen wollen sie ein teilweises Verbot. Die CSU will für Bayern noch dieses Jahr einen Gesetzentwurf vorlegen.