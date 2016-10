Whatsapp So viele Nachrichten haben Sie je verschickt

13. Oktober 2016

Whatsapp ist der beliebteste Nachrichten-Messenger der Deutschen. Und bietet viele Statistiken.Foto: dpa

Sie wollten schon immer wissen, wiviele Nachrichten Sie insgesamt bei Whatsapp verschickt und erhalten haben? Wir sagen Ihnen, wie das geht.

Stuttgart - Whatsapp ist schon lange fest auf den Smartphones der Menschen verankert. Der Messenger ist der Deutschen beliebtester Dienst, wenn es darum geht, Nachrichten an Freunde, Verwandte und Kollegen zu verschicken.

Was viele Nutzer nicht wissen: Es gibt die Möglichkeit, sich die Zahl aller gesendeten und empfangenen Nachrichten anzeigen zu lassen. Dabei kann zu stark abweichenden Werten zwischen Ihrer Statistik und der Ihrer Freunde kommen. Was einerseits daran liegen kann, dass Sie Whatsapp deutlich öfter oder seltener nutzen – oder weil ein Smartphone in der Vergangenheit mal zurückgesetzt wurde. Dann beginnt der Zähler von vorne.

Und so können Sie die Zahlen überprüfen:

Für Android-Nutzer: Öffnen Sie die Whatsapp-App auf Ihrem Smartphone und tippen Sie oben rechts das Menü (die drei Punkte) an. Wählen Sie die Option „Einstellungen“ aus, anschließend klicken Sie auf „Datennutzung“ und dann auf „Netzwerk-Nutzung“. Dort lesen Sie, wie viele Whatsapp-Nachrichten Sie je gesendet oder empfangen haben.

Für iPhone-Nutzer: Tippen Sie in Whatsapp auf „Einstellungen“ in der unteren Leiste. Nun wählen Sie „Datennutzung“ aus. Ganz unten finden Sie die Auswahl-Möglichkeit „Netzwerk-Nutzung“, dort finden Sie Ihre persönlichen Nutzungs-Daten.

Bei uns in der Redaktion schwanken die Zahlen übrigens zwischen 6000 und 150.000 gesendeter sowie 7000 und 220.000 empfangener Nachrichten.