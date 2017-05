WhatsApp Kettenbrief warnt vor Tobias Mathis

Von red 23. Mai 2017 - 16:52 Uhr

Ein Kettenbrief mit dem angeblichen Virus-Kontakt macht derzeit auf WhatsApp wieder die Runde.Foto: dpa

Im Messengerdienst WhatsApp und auf Facebook gibt es einen neuen, alten Kettenbrief. Die Telefonnummer mit dem angeblichen Virus in der Kontakliste ist wieder unterwegs.

Stuttgart - Kettenbriefe sind eine nervige Begleiterscheinung des Messengerzeitalters. Hartnäckig hält sich seit einigen Monaten das Gerücht, bei Annahme eines bestimmten WhatsApp-Kontaktes gelange ein Virus auf das Gerät, „der die ganze Festplatte zerstört und sich die Daten runter zieht“. Hieß dieser erst noch Ute Lehr, wurde dann leicht in Ute Christoph modifiziert, hat er sich nun in einen Mann namens Tobias Mathis verwandelt.

Unter dem Namen Tobias Mathis wurde auch auf Facebook dasselbe Gerücht verbreitet. Wortwörtlich heißt es: „Wenn ihn einer deiner Kontakte erwischt, bist du auch betroffen, weil er sich durch die Liste frisst! Wenn dich die Nummer 01719626509 anruft, nimm ja nicht ab! Ist ein Hacker und es werden auch all deine Kontakte betroffen sein! Es ist heute morgen auch von EUROP1 und SAT1 bestätigt worden! Weiterleiten!!“

Natürlich ist rein gar nichts an dieser Meldung dran. Anstatt wie in der Nachricht „DRINGEND!!!“ geraten den Text an alle Kontakte weiterzuleiten, ist es am Besten, die Nachricht zu löschen und Freunde und Bekannte auf die Falschmeldung – einem sogenannten „Hoax“ – hinzuweisen.