WhatsApp Fake-Kettenbrief verspricht H&M-Gutschein

Von vu 15. November 2017 - 11:32 Uhr

Dieser Kettenbrief verspricht einen 250-Euro-Gutschein von H&M. Dabei handelt es sich um eine Fake-Nachricht. Foto: WhatsApp Screenshot

Ein Kettenbrief des Messenger-Dienstes WhatsApp verspricht einen 250-Euro-Gutschein von H&M. Wie viele Internetseiten berichten, handelt es sich bei dieser Nachricht um eine Fälschung.

Stuttgart - Ein vermeintlicher Kettenbrief des Messenger-Dienstes WhatsApp sorgt derzeit für viel Ärger und Frust. Laut Kettenbrief gibt es einen 250-Euro-Einkaufsgutschein zum 70-Jahr-Jubiläum von H&M (Hennes & Mauritz) zu gewinnen. Wie die Internetseite „onlinewarnungen“ berichtet, sei diese Nachricht weder von WhatsApp noch von Hennes & Mauritz. Es handelt sich hierbei um eine Fälschung.

Der genaue Wortlaut der Fake-Nachricht lautet: „H&M feiert sein 70-jähriges Jubiläum und vergibt Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 250 €! Ich habe gerade einen von hier erhalten: http://hmgeschenke.com/jahrestag.“

H&M-Gutschein stammt von Datensammlern

Die Fake-Message bekommen die Nutzer über einen ihrer Kontakte zugeschickt. Ruft der WhatsApp-User den H&M-Link auf, gelangt er auf eine gefälschte Internetseite, die der originalen H&M-Seite sehr ähnlich sieht. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, soll der User zunächst verschiedene Fragen beantworten. Danach wird der Teilnehmer aufgefordert die Aktion mit weiteren zehn Freunden über WhatsApp zu teilen, um im Anschluss seine Kontaktdaten für den Versand der Gutscheinkarte eingeben zu können.

Den versprochenen Gutschein erhalten die Teilnehmer jedoch nicht. Laut der Internetseite „mimikama“ würden bei dieser Aktion ausschließlich die Kontaktdaten von Datenhändlern gesammelt und an andere Unternehmen weiterverkauft. Der User erhält dann Werbung per SMS oder per E-Mail.