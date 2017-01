Wettervorhersage fürs lange Wochenende Stuttgart steht die kälteste Nacht dieses Winters bevor

Von bpu 05. Januar 2017 - 11:38 Uhr

Am langen Wochenende wird es in Baden-Württemberg frostig.Foto: dpa

Stuttgart steht ein knackig kaltes Wochenende bevor – und möglicherweise eine Premiere. Laut dem Deutschen Wetterdienst werden in Baden-Württemberg Temperaturen bis zu minus 22 Grad erwartet.

Stuttgart - Stuttgart stehen eisige Nächte bevor – und möglicherweise eine Premiere: Die Temperaturen rutschen in den zweistelligen Minusbereich. „Das gab es in diesem Winter noch nicht“, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Wer auf mehr Schnee gehofft hat, wird auch in den kommenden Tagen enttäuscht. Neuer Niederschlag wird am Freitag und Samstag nicht erwartet. „Ein paar Flocken vielleicht“, mehr sind laut Wettervorhersage für Stuttgart und Region nicht drin, erklärt Clemens Steiner, Meteorologe des DWD Stuttgart.

Dass im Stuttgarter Kessel gar kein Schnee liegt, erklärt Steiner mit dem Höhenunterschied. „Durch die Schneeschauer sind vor allem die Bereiche oberhalb von 400 Meter weiß geworden.“ Zum Vergleich: Der Marktplatz in Stuttgart-Mitte liegt etwa 245 Meter über Normalhöhennull. Geschneit hat es dafür kräftig im Schwarzwald, auf der Alb und in Oberschwaben mit Schneedecken bis zu 20 Zentimeter.

Polarluft im Anflug

Die Luft, die jetzt im Anflug ist, ist polarischen und arktischen Ursprungs und deshalb besonders eisig. Am Freitag und Samstag werden in Baden-Württemberg so genannte Eistage erwartet. Steiner erklärt: „Davon spricht man, wenn die Maximumtemperatur am Tag nicht über null kommt.“ Und das tut sie nicht.

In der Nacht auf Freitag wird es in Stuttgart bis zu minus neun Grad kalt. Tagsüber halten sich die Temperaturen bei minus fünf bis minus sechs Grad. „Dabei kann es durchaus freundlich werden“, erklärt der Meteorologe. Und ergänzt: „Wenn man es von innen durch die Scheibe nach außen betrachtet.“ Denn kalt bleibt es trotz Sonnenschein.

Die kälteste Nacht dieses Winters könnte Stuttgart von Freitag auf Samstag erwarten. „Die Nachtwerte sind beeindruckend“, so Steiner. In Baden-Württemberg werden bis zu minus 22 Grad erwartet, in Stuttgart und Region immerhin bis zu minus 14 Grad.

In der Nacht auf Sonntag lässt der extreme Frost allmählich nach, in Stuttgart werden bis zu minus fünf Grad erwartet. Dann könnte es auch wieder etwas Schnee geben. Doch Steiner dämpft die Erwartungen: „Das werden höchstens wenige Zentimeter sein“, erklärt er.