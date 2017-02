Wetteraussichten in Stuttgart Viel Sonne und kein Regen am Wochenende

Von ps 24. Februar 2017 - 11:00 Uhr

Sturmtief „Thomas“ ist überstanden und das Wochenende steht mit viel Sonnenschein in den Startlöchern. Da können auch die kühlen Temperaturen die Vorfreude nicht trüben.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Die stürmischen Tage mit Tief „Thomas“ sind überstanden und die Stuttgarter dürfen sich nun auf ein freundliches Wochenende freuen. Die gute Nachricht ist, dass es das ganze Wochenende keinen Regen in Stuttgart geben soll. Die schlechte Nachricht, dass es etwas kühler wird und längst nicht so mild wie in den vergangenen Tagen, so der Deutsche Wetterdienst(DWD).

Mehr zum Thema

Das Wochenende startet zunächst frostig. Freitagnacht sinken die Temperaturen auf bis zu minus fünf Grad Celsius. „Der Samstag wird freundlich und trocken sein“, sagt ein Sprecher des DWD. Die Sonne wird sich bei geringer Bewölkung ausgiebig blicken lassen. Der DWD rechnet mit Höchstwerten von bis zu zehn Grad Celsius.

Hier lesen Sie mehr zum Wetter in Stuttgart und der Region.

Auch am Sonntag scheint die Sonne bei geringer Bewölkung und es fällt kein Regen. Die Temperaturen klettern noch ein bisschen nach oben und liegen laut DWD am Sonntag bei 13 Grad Celsius.

Die neue Woche soll zunächst trocken starten, doch bereits am Montagabend ziehen erste Regenschauer auf. Für den Faschingsdienstag sagt der DWD Regen voraus.