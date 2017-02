Wetteraussichten in Stuttgart So wird das Wetter am Wochenende

Von dja 17. Februar 2017 - 11:50 Uhr

Auf schöne Sonnenuntergänge können wir uns am Wochenende in Stuttgart freuen.Foto: dpa

In der vergangenen Woche gab es schon einen kleinen Vorgeschmack auf den Frühling. Und auch am Wochenende soll mindestens ein Tag sonnig und mild werden.

Stuttgart - Nach den ersten wärmenden Sonnenstrahlen in der Woche sind viele schon gefühlt im Frühling angekommen. Der graue und verregnete Morgen am Freitag holte uns alle auf den Boden der Tatsachen zurück: Es ist eben erst Mitte Februar und noch nicht Ende April. Auch Freitagabend und in der Nacht zu Samstag könne es noch zu Regenschauer kommen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

„Am Samstag Vormittag wird es wohl noch bedeckt sein“, sagt der DWD, „am Nachmittag bleibt es dann aber trocken und die Bewölkung lockert auf.“ Am Samstagmorgen wird es mit drei Grad Celsius noch frisch, am Tag rechnet der DWD dann mit bis zu neun Grad. Mit etwas Glück wird sich am Nachmittag auch die Sonne zeigen.

Der Sonntag soll laut DWD der bessere der beiden Tage werden. „Keine Wolken, viel Sonne – also richtig gut“, fasst der DWD den Sonntag zusammen. Auch am Sonntag rechnet der DWD mit Temperaturen von bis zu neun Grad.

Die neue Woche soll zwar zunächst trocken starten. Im Laufe der Woche soll es dann allerdings eher durchwachsen weitergehen, so der DWD.