Wetter in Stuttgart Warmfront hat Schnee im Gepäck

Von kap 07. Januar 2017 - 16:13 Uhr

Nach der arktischen Kälte der vergangenen Tage sorgt nun eine Warmfront in Stuttgart und der Region für etwas Entspannung. Am Samstagabend setzt außerdem Schneefall ein. Ob es Glättegefahr gibt, verrät DWD-Mitarbeiter Marco Puckert.





10 Bilder ansehen

Stuttgart - Nachdem Stuttgart und die Region in den vergangenen beiden Tagen von einer arktischen Luftmasse im Dauerfrost gehalten wurden, kommt in der Nacht zum Sonntag eine Warmfront von der Nordsee, die die Temperaturen wieder in erträgliche Gefilde katapultiert – und außerdem Schnee im Gepäck hat.

Mehr zum Thema

Hier geht es zum Wetter in Stuttgart und der Region

„Am Samstagabend setzt in Stuttgart und der Region leichter Schneefall ein, der bis zum Sonntagvormittag andauern wird“, sagt Marco Puckert, Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart. Richtig winterlich weiß wird es allerdings nicht. „Wir rechnen damit, dass bis zum Sonntag etwa zwei bis vier Zentimeter Schnee in Stuttgart und der Region fallen werden“.

Glatteisgefahr besteht nicht

Glatteisgefahr bestehe zum Glück nicht. „Schneefall verursacht im Normalfall keine Glätte, es ist der Glatteis-Regen, der für Gefahr sorgt“, erklärt Puckert. Und für Regen ist es einfach zu kalt, obwohl es deutlich wärmer wird. „Hatten wir in der Nacht zum Samstag noch Werte von bis zu minus 14 Grad im Stuttgarter Raum, sorgt die Warmfront nun dafür, dass die Temperaturen in der Nacht zum Sonntag auf minus 2 Grad klettern. Am Sonntag pendeln sich die Werte um den Gefrierpunkt ein“, so der DWD-Mitarbeiter.

Die Niederschläge lassen dann im Laufe des Sonntags nach, bis Dienstagvormittag bleibt es laut Puckert trocken. „Danach könnte es erneut zu Schneefall kommen“, prognostiziert der DWD-Mitarbeiter, „aber genau wissen wir es noch nicht“.