Wetter in Stuttgart Wann kommt die ersehnte Abkühlung?

Von red/bpu 11. Juni 2017 - 11:28 Uhr

Die Sonne heizt den Stuttgarter Kessel auf – auf die Abkühlung muss noch etwas gewartet werden.Foto: dpa-Zentralbild

Bestes Wetter für Sonnenanbeter im Süden: Am Sonntag klettern die Temperaturen in Richtung 30 Grad. Da ist es nur eine Frage der Zeit, wann das Gewitter kommt. Oder?

Stuttgart - Heiß klingt das Wochenende aus und bringt die Stuttgarter mächtig ins Schwitzen.

Mehr zum Thema

Am Sonntag werden in Stuttgart und der Region Höchstwerte von bis zu 29 Grad erreicht. „30 Grad wird es wohl nicht mehr geben“, sagt Thomas Schuster, Diplom-Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart am Sonntagmittag auf Anfrage. Und die ersehnte Abkühlung? Die ist laut derzeitiger Prognose noch längst nicht in Sicht.

Zumindest kleine Regenschauer werden am Montag erwartet. Dadurch sinken die Temperaturen aber nur leicht. „Bis zum Abend klart es wieder auf“, erklärt Schuster. Dienstag und Mittwoch verhält es sich ähnlich. Ein Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen über 20 Grad.

Für die richtige Abkühlung muss sich wohl noch bis zu Fronleichnam geduldet werden. „Das Gewitter kommt frühestens am Donnerstag, möglicherweise sogar erst in der Nacht zum Freitag“, erklärt der Diplom-Meteorologe.

Lesen Sie: Hier lässt es sich bei Hitze aushalten – Schattenplätze in Stuttgart