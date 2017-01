Wetter in Stuttgart und Region Windig und wolkig

Von red 14. Januar 2017 - 08:22 Uhr

Den Dscheladas der Wilhelma in Stuttgart ist zurzeit sehr kalt. Die Blutbrustpaviane stammen ursprünglich aus Äthiopien.Foto: red

Ein bisschen von allem, was ein Winter so zu bieten hat, kommt vom Wetter am Samstag. Lesen Sie hier die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Samstag, 14.01.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Die Wolken überwiegen, und die Sonne kann sich nur hin und wieder für kurze Zeit durchsetzen. Vor allem auf der Alb fällt ab und zu Schnee. Die Temperaturen erreichen an Neckar, Rems und Murr Werte zwischen 1 und 3 Grad. Auf der Alb herrscht leichter Dauerfrost. Der Wind weht mäßig bis frisch, auf der Albhochfläche in Böen auch noch stark aus West bis Nordwest. Stellenweise können Straßen und Wege glatt sein.

In der Nacht ziehen bei uns immer wieder dichte Wolken vorüber. Sie bringen zeitweise Schneefall. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus 2 und minus 5 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Die Wetterlage macht besonders Rheumakranken zu schaffen. Sie spüren eine Verschlimmerung der Schmerzen in den Gliedern und Gelenken. Wetterfühlige leiden unter Kopfschmerzen. Außerdem werden die Atemwege zurzeit belastet, daher sollten sich Asthmatiker und Personen mit chronischer Bronchitis heute möglichst schonen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen und am Montag ist es wechselnd bewölkt, und es fällt noch gelegentlich etwas Schnee. Es wird noch etwas kälter. Am Montag werden auch an Neckar und Fils nur noch maximal minus 1 Grad erreicht. Zur Wochenmitte hält der Dauerfrost dann weiterhin an. Dabei ist es allerdings recht freundlich. Die Sonne scheint zeitweise, und es fallen nur ganz vereinzelt ein paar Schneeflocken. In den eisigen Nächten gibt es örtlich Frost bis zu minus 10 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Das Wochenende startet am Sonnabend größtenteils wechselhaft. Dabei ziehen zuerst über den Süden und die Mittelgebirge zum Teil kräftige Schneeschauer vorüber. Vom Nordwesten und Westen folgen weitere Graupel- und Schneeschauer. Auf vielen Straßen steigt die Gefahr von Eis- und Schneeglätte an. Der Südwest- bis Nordwestwind bringt starke, an der Küsten, auf den Höhen sowie im Südosten stürmische Böen mit 70 bis 90 km/h.

