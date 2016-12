Wetter in Stuttgart und Region Wetterfühlige kämpfen mit Müdigkeit

Von red 08. Dezember 2016 - 06:22 Uhr

Wer wetterfühlig ist, hat derzeit besonders mit Müdigkeit zu kämpfen.Foto: dpa

Nach einem trüben Start setzt sich am Donnerstag die Sonne durch. Wetterfühlige müssen mit Müdigkeit rechnen. Hier gibt es alle Infos zum Wetter in Stuttgart und der Region.

Donnerstag, 08.12.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Tag beginnt bei uns örtlich mit Nebel- oder Hochnebelfeldern. Sonst scheint aber die Sonne, und nur wenige Wolken ziehen vorüber. Es bleibt weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen im Stuttgarter Raum zwischen 5 und 7 Grad. Der Wind weht schwach aus Süd.

In der Nacht ist der Himmel meist sternenklar. Stellenweise ist Nebel oder Hochnebel möglich. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus 2 und minus 4 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Bei der Wetterlage schlafen viele Menschen nicht so tief wie sonst. Die Folgen sind Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Dadurch können Konzentrations- und Leistungsfähigkeit eingeschränkt sein. In einigen Fällen verlängert sich auch die Reaktionszeit. Wetterfühlige haben außerdem mit Kreislaufproblemen zu kämpfen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen lösen sich die Nebelfelder am Vormittag wieder auf. Dann scheint die Sonne, nur ein paar Wolkenfelder ziehen vorüber. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 8 Grad. Auch am Samstag erwartet uns recht freundliches und trockenes Wetter mit einem Mix aus Sonnenschein und Wolken. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 8 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Der Donnerstag bringt im Norden dichte Wolken und gebietsweise auch etwas Regen. Sonst beginnt der Tag erneut verbreitet mit Nebel oder Hochnebel. Wenn sich dieser aufgelöst hat, scheint mal die Sonne, mal sind auch Wolken unterwegs und es bleibt meist trocken. Der Wind weht im Norden mäßig bis frisch, in Böen stark, an der Küste und in höheren Lagen stürmisch aus Südwest bis West. Sonst kommt der schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen.

