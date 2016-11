Wetter in Stuttgart und Region Vorsicht, Glatteis!

Von red 07. November 2016 - 05:58 Uhr

Die Temperaturen sinken und es gibt erste Schnee- und Graupelschauer am Montag in Stuttgart und Region.Foto: 7aktuell.de/Andreas Friedrichs

Nun heißt es für Autofahrer: Den Fahrstil an die Witterung anpassen. Bei niedrigen Temperaturen sowie Schnee- und Graupelschauern steigt die Glättegefahr. Hier lesen Sie die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Montag, 07.11.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Etwas Sonnenschein und viele Wolken wechseln sich ab, und im Tagesverlauf gibt es einige Schnee-, Regen- oder Graupelschauer. Die Höchsttemperaturen liegen an Neckar und Rems zwischen 5 und 7 Grad. Auf der Albhochfläche werden 1 bis 4 Grad erreicht. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Südwest. Vor allem in den Morgenstunden sowie in den Hochlagen der Alb kann es stellenweise gefährlich glatt sein.

In der Nacht überwiegen die Wolken, und vereinzelt gehen Schneeschauer nieder. Bei Tiefsttemperaturen zwischen 0 und minus 3 Grad muss überall mit glatten Straßen und Wegen gerechnet werden.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Stuttgart

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Baden-Württemberg

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Zurzeit leiden besonders Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen unter der Wetterlage. Sie sollten sich schonen und auf ungewohnte körperliche Anstrengungen verzichten. Bei Wetterfühligen kommt es auch vermehrt zu Kopfschmerzen. Viele fühlen sich heute schnell müde und abgeschlagen. Operationsnarben machen sich verstärkt bemerkbar.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen überwiegen Wolken, und die Sonne scheint meist nur kurze Zeit. Ab und zu gibt es Schnee- Graupel- oder Regenschauer. Maximal 5 Grad werden am Nachmittag noch erreicht. Auch zur Wochenmitte setzt sich das ungemütlich nasskalte und frühwinterliche Wetter mit Regen und Schnee fort. Vor allem in den Nächten und in den Morgenstunden muss mit Glätte gerechnet werden. Erst zum Ende der Woche geht es mit dem Temperaturen wieder etwas aufwärts.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Der Montag bringt direkt an den Alpen noch Schnee und zum Teil auch Regen. Sonst ist es im Süden wechselnd bis stark bewölkt und meist trocken. Im äußersten Norden kommt zwischen einigen Wolkenfeldern auch ab und zu die Sonne durch. Örtlich kann es einige Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer geben. Sonst ist es stark bewölkt und es regnet zeitweise. Über 400 bis 500 Metern kommt Schnee hinzu. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden mäßig bis frisch aus unterschiedlichen Richtungen.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Deutschland

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: