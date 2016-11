Wetter in Stuttgart und Region So wird das Wetter am Samstag

Von red 05. November 2016 - 08:14 Uhr

Der Samstag in Stuttgart und Region wird trüb.Foto: Leserfotograf bdslucky48

Tschüss goldener Herbst: Der Himmel über Stuttgart und der Region ist den ganzen Tag über grau in grau. Hier lesen Sie die Wettervorhersage samt Biowetter.

Samstag, 05.11.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Himmel ist bei uns den ganzen Tag über grau in grau. Aus der Wolkendecke fällt immer mal wieder Regen oder Sprühregen. Die Höchsttemperaturen liegen in Stuttgart und Esslingen zwischen 11 und 13 Grad. In Albstadt sind es maximal 9 Grad. Es weht ein mäßiger, auf der Alb auch frischer Wind aus Süd bis West.

In der Nacht hält sich eine graue Wolkendecke. Anfangs fällt noch hier und da Regen oder Sprühregen, auf der Alb auch Schnee. Später wird es langsam trockener. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 5 und 2 Grad.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Stuttgart

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Baden-Württemberg

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Die Wetterlage belastet Herz und Kreislauf stark. Daher sollten sich Personen mit einer entsprechenden Erkrankung heute möglichst schonen. Aufgrund der feuchten Luft ist die Ansteckungsgefahr mit Erkältungskrankheiten erhöht. Zurzeit treten auch wieder vermehrt Narbenschmerzen auf. Rheumakranke spüren eine Verschlimmerung ihrer Schmerzen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen wechseln sich Sonnenschein und dichtere Wolkenfelder ab, und es gibt örtlich Regen- oder Graupelschauer, in den höheren Lagen der Alb auch Schneeschauer. Höchsttemperaturen bis 8 Grad werden noch erreicht. Zu Wochenbeginn und zur Wochenmitte wird es bei uns noch etwas kälter, und es schneit dann sogar zeitweise bis in tiefe Lagen. Vor allem in den Nächten kann es bei Werte um 0 Grad stellenweise glatt werden.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Zum Start ins Wochenende fällt immer wieder Regen oder Sprühregen. Östlich der Isar kommt dagegen anfangs gebietsweise die Sonne zum Vorschein. Hier setzen die Regenfälle erst gegen Abend ein. Bis dahin bilden sich von Nordwesten und Westen her Wolkenlücken, und die Schauertätigkeit geht gebietsweise zurück. Es weht ein in Böen frischer bis starker Wind um Süd bis West.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Deutschland

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: