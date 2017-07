Wetter in Stuttgart und Region Schwere Gewitter rollen auf die Region Stuttgart zu

Von kap 30. Juli 2017 - 15:22 Uhr

In Stuttgart und der Region kommt es am Sonntagnachmittag zu teils heftigen Gewittern. (Symbolbild) Foto: dpa

Nach der Hitze kommt die kurze Abkühlung. Am Sonntagnachmittag bewegen sich zwei Gewitter-Zellen auf den Raum Stuttgart zu – eine aus Frankreich, die andere aus dem Schwarzwald. Der DWD warnt vor teils schweren Unwettern.

Stuttgart - Das Wochenende hat die Stuttgarter bislang mit schönem Sommerwetter verwöhnt. Auch der Sonntag startete hochsommerlich mit Temperaturen von knapp 30 Grad.

Doch am Nachmittag drohen schwere Gewitter in Stuttgart und der Region. Laut den Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen Unwetter sowohl von Frankreich als auch vom Schwarzwald in Richtung Großraum Stuttgart.

In den Kreisen Karlsruhe und Baden-Baden entluden sich laut DWD erste Gewitter bereits gegen 14.30 Uhr, diese Unwetter rollen vom Westen in Richtung den Kreisen Ludwigsburg, Böblingen und Stuttgart zu.

In den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen sind die Gewitter schon vereinzelt angekommen.

Auch aus südlicher Richtung kommen die Gewitter

Und auch aus südlicher Richtung kommen die Gewitter, die sich momentan schon teilweise über den Kreisen Göppingen und Esslingen sowie dem Rems-Murr-Kreis entladen.

Dabei gehen die Unwetter zunächst meist mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter nieder, es ist außerdem mit Sturmböen um 80 km/h und Hagel zu rechnen.

Lokal kommt es zu Starkregenmengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagel mit Korngrößen um drei Zentimeter, vereinzelt treten sogar schwere Sturmböen um 100 km/h auf.

Die Gewitteraktivität hält bis in die Nacht zum Montag an. Anfangs muss auch noch mit weiteren Unwettern gerechnet werden.