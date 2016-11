Wetter in Stuttgart und Region Schmuddelwetter und Erkältungsgefahr

Von red 19. November 2016 - 08:10 Uhr

Die Schauern lassen im Verlauf des Tages nachFoto: dpa

Das Wochenende startet grau und regnerisch. Trotz milder Temperaturen sollte man sich warm anziehen. Hier lesen Sie die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Samstag, 19.11.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Anfangs ist es überwiegend stark bewölkt, und gebietsweise fällt Regen. Zum Abend hin bekommt die Wolkendecke immer mehr Lücken, es gibt aber noch einige Schauer. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 8 Grad auf der Alb und 10 Grad in Stuttgart. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen frisch aus Süd.

In der Nacht lockern die Wolken wieder auf, und es bleibt weitgehend trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 2 und 0 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Menschen mit Kreislaufproblemen müssen mit entsprechenden Beschwerden rechnen. Bei der Wetterlage besteht eine große Ansteckungsgefahr mit Erkältungskrankheiten. Außerdem fühlt man sich vielfach müde und matt. Dadurch kann die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit eingeschränkt sein. Sonst hat die Wetterlage nur einen geringen Einfluss auf den Organismus.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen zeigt sich der Himmel wechselnd bis stark bewölkt, örtlich kann es etwas Regen geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 12 Grad. Am Montag ist es nach Nebelauflösung wechselnd bewölkt, und zeitweise scheint die Sonne. Dabei bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 12 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Sonnabend fällt vor allem im Süden, am Erzgebirge und im südlichen Brandenburg Regen oder Sprühregen, in den höheren Lagen und am bayerischen Alpenrand ist auch Schnee. Im Westen und Norden setzt sich je nach Nebellage und Nebeldauer häufiger die Sonne durch. Hier bleibt es am ehesten trocken. Nur in Nordseenähe besteht eine erhöhte Schauer- und Gewitterneigung. Es wird etwas kühler. Der Südwest- bis Südwind weht in Böen frisch bis stark.

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: