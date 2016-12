Wetter in Stuttgart und Region Schmuddelwetter am ersten Weihnachtsfeiertag

Von red 25. Dezember 2016 - 08:29 Uhr

Das Wetter samt Biowetter für die Region Stuttgart am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es hier.Foto: Leserfotograf remstal-knipser

Die Wolken überwiegen, und örtlich fällt etwas Regen oder Sprühregen. Lesen Sie unsere Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Sonntag, 25.12.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Die Wolken überwiegen, und örtlich fällt etwas Regen oder Sprühregen. Im Laufe des Tages kann aber auch mal für kurze Zeit die Sonne durchkommen. Die Höchsttemperaturen liegen im Stuttgarter Raum zwischen 8 und 10 Grad. Der Wind weht mäßig mit frischen Böen aus Südwest. Auf der Alb werden 5 bis 8 Grad erreicht. Dort kommt der Wind frisch mit starken bis stürmischen Böen aus West bis Südwest.

Nachts geht vorübergehend die Niederschlaggswahrscheinlichkeit zurück, und auch der Wind wird etwas schwächer. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Die derzeitige Wetterlage belastet vor allem das Herz und den Kreislauf. Außerdem kommt es bei vielen Menschen verstärkt zu Kopfschmerzen. Asthmatiker und Personen mit chronischer Bronchitis müssen sich heute auf vermehrte Atembeschwerden einstellen und sollten sich vorsichtshalber schonen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen scheint zunächst noch zeitweise die Sonne. Später werden die Wolken immer dichter, und es beginnt zu regnen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 6 und 10 Grad. Am Dienstag lösen sich anfangs vorhandene Nebelfelder teilweise nur zögernd auf. Sonst ist es freundlich und trocken. Die Temperaturen steigen auf 3 bis 7 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am 1. Weihnachtsfeiertag kommt die Sonne nur selten zum Vorschein. Zunächst regnet und nieselt es verbreitet. In den Hochlagen ist auch noch Schnee dabei. Später lässt der Regen nach. Es kann aber immer noch einmal etwas nieseln. Es weht ein frischer bis starker West- bis Südwestwind. An der Küste und in den Hochlagen der Mittelgebirge gibt es Sturmböen zwischen 70 und 90, auf den Gipfeln auch Orkanböen von 100 bis 120 km/h..

