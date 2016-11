Wetter in Stuttgart und Region Schauer und Wolken dominieren den Tag

Von red 02. November 2016 - 07:06 Uhr

Der Mittwoch wird eher trüb und regnerisch.Foto: dpa

Am Mittwoch sollte man Regenschirm oder Regenjacke einpacken, wenn man das Haus verlässt, denn es kann immer mal wieder schauern. Hier lesen Sie die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart.

Mittwoch, 02.11.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Zunächst ist es stark bewölkt, und zeitweise fällt noch ein wenig Regen. Im Tagesverlauf lockern die Wolken aber allmählich auf. Am Nachmittag kann es dann einzelne Regenschauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 12 Grad. Auf der Alb bleibt es kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen frisch aus West.

In der Nacht gibt es anfangs größere Wolkenlücken, allmählich ziehen immer mehr Wolken heran. Es bleibt aber weitgehend trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 6 und 4 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Die aktuelle Wetterlage macht vor allem Rheumakranken schwer zu schaffen. Bei ihnen verschlimmern sich die Schmerzen in den Gliedern und Gelenken. Empfindliche Menschen leiden außerdem verstärkt unter Kopfschmerzen und Migräneanfällen. Auch Erkältungskrankheiten treten zurzeit vermehrt auf.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen ziehen viele Wolken vorüber, nur örtlich kommt im Tagesverlauf die Sonne zum Vorschein. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 8 und 10 Grad. Am Freitag scheint nach Nebelauflösung zunächst häufig die Sonne. Im Tagesverlauf wird es wolkiger, es bleibt aber überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 10 Grad. Am Samstag ist es stark bewölkt, und zeitweise fällt Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 11 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Dichte Wolken, zum Teil mit Regen ziehen am Mittwoch von Nordbayern und dem nördlichen Baden-Württemberg in Richtung Süden. Sonst ist es wechselhaft und es gibt gebietsweise Regen- und Graupelschauer. Vereinzelt kann es blitzen und donnern. In den östlichen Mittelgebirgen können über 700 und 900 Metern Schneeschauer fallen. An den Alpen sinkt bis zum Abend die Schneefallgrenze auf 1100 bis 1400 Meter. Der Wind weht mäßig bis frisch mit starken, an den Küsten und höheren Lagen mit stürmischen Böen aus West bis Nord. Nur im Südwesten kommt er schwach bis mäßig aus West bis Nordwest.

