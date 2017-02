Wetter in Stuttgart und Region Noch bleibt es mild

Von red 06. Februar 2017 - 06:37 Uhr

Viele Wolken verdecken am Montag den Blick auf die Sonne. Foto: dpa

Nur mit viel Glückt bekommt man am Montag die Sonne zu Gesicht, dafür beliben die Temperaturen noch mild. Hier gibt's die Wettervorhersage für Stuttgart und die Region samt Biowetter.

Montag, 06.02.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Viele Wolken ziehen vorüber, nur örtlich kommt im Tagesverlauf die Sonne zum Vorschein. Regen oder Sprühregen fällt aber kaum. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 7 Grad. Der Wind weht schwach aus Nord.

In der Nacht ziehen mal mehr, mal weniger Wolken vorüber, und es bleibt meist trocken. Später entsteht örtlich Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 2 und 0 Grad.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Stuttgart

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Baden-Württemberg

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Viele Menschen fühlen sich zurzeit schnell müde und matt. Dadurch sind in vielen Fällen die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit herabgesetzt. Außerdem besteht bei der Wetterlage eine große Ansteckungsgefahr bei Erkältungskrankheiten. Wetterfühlige müssen sich auch auf Kreislaufbeschwerden einstellen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen ziehen nach zum Teil noch freundlichem Beginn immer mehr Wolken heran, und im Laufe des Tages steigt die Regenwahrscheinlichkeit an. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 5 und 7 Grad. Am Mittwoch überwiegen die Wolken, und zeitweise fällt Regen oder Schnee. Die Sonne hat es recht schwer. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 4 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Die neue Woche startet am Montag mit vielen, trüben Wolken- oder Hochnebelfeldern. Sie bringen vereinzelt ein wenig Sprühregen, Schneeregen oder Schnee. Mengenmäßig aber kommt dabei nicht allzu viel runter, direkt an und in den bayerischen Alpen fällt etwas mehr Schneeregen oder Schnee. Die Sonne setzt sich nur vereinzelt durch. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste in Böen frischer bis starker Wind aus verschiedenen Richtungen.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Deutschland

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: