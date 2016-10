Wetter in Stuttgart und Region Nichts für den schwachen Kreislauf

Von red 22. Oktober 2016 - 08:15 Uhr

Ein weitgehend regenfreier Herbsttag wartet auf die Menschen in Stuttgart und der Region.Foto: dpa

Nachdem es die ganze Woche trist und nass war, soll der Samstag nun weitgehend trocken werden. Lesen Sie hier die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und Region.

Freitag, 21.10.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Ab und zu kommt die Sonne zum Vorschein. Die Wolken überwiegen jedoch häufig und bringen auch örtlich etwas Sprühregen. Die Temperaturen erreichen im Stuttgarter Raum Werte zwischen 8 und 10 Grad. Auf der Alb sind es noch 5 bis 7 Grad. Der Wind weht schwach, in höheren Lagen mäßig mit frischen Böen aus West bis Südwest.

In der Nacht ist es zeitweise teils gering, teils wechselnd bis stark bewölkt. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt an. Die Temperaturen gehen auf 5 bis 1 Grad zurück. Örtlich gibt es Bodenfrost.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Die Wetterlage belastet Herz und Kreislauf stark. Daher sollten sich Personen mit einer entsprechenden Erkrankung heute möglichst schonen. Aufgrund der feuchten Luft ist die Ansteckungsgefahr mit Erkältungskrankheiten erhöht. Zurzeit treten auch wieder vermehrt Narbenschmerzen auf. Rheumakranke spüren eine Verschlimmerung ihrer Schmerzen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen wird die Sonne häufig von Wolken verdeckt. Regenschauer halten sich in Grenzen, die Schaueraktivität geht im Tagesverlauf zurück. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 10 Grad. Am Sonntag ist es anfangs oft trüb durch Nebel oder Hochnebel. Später zeigt sich dann zeitweise die Sonne, und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 11 Grad. Wechselhaft startet die neue Woche.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Freitag gibt es im Tagesverlauf vor allem im Norden, über der Mitte und am Alpenrand immer wieder kräftige Regenfälle . Größere Wolkenlücken sind eher die Ausnahme. Nur im Südwesten klingen die Schauer bis zum Abend größtenteils ab. Der in Böen teilweise noch frische bis starke Wind kommt aus verschiedenen Richtungen.

