Wetter in Stuttgart und Region Nachmittags kämpft sich die Sonne durch

Von red 23. November 2016 - 06:26 Uhr

Am Mittwoch kämpft sich die Sonne am Nachmittag durch die Wolken.Foto: Michael Steinert

Wetterfühlige schlafen derzeit nicht so tief wie sonst, deshalb haben sie oft mit Müdigkeit und Abgeschlagenheit zu kämpfen. Hier lesen Sie die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Mittwoch, 23.11.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Anfangs ist es bei uns oft noch trübe durch Nebel oder dichte Wolken. Später zeigt sich dann aber doch hier und da die Sonne, und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 10 und 12 Grad. Der Wind weht schwach aus Ost.

In der Nacht gibt es zunächst ein paar Auflockerungen, später bildet sich gebietsweise Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 6 und 4 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Bei der Wetterlage schlafen viele Menschen nicht so tief wie sonst. Die Folgen sind Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Dadurch können Konzentrations- und Leistungsfähigkeit eingeschränkt sein. In einigen Fällen verlängert sich auch die Reaktionszeit. Wetterfühlige haben außerdem mit Kreislaufproblemen zu kämpfen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen lösen sich anfangs vorhandene Nebelfelder teilweise nur zögernd auf. Sonst ist es recht freundlich und trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 10 und 12 Grad. Am Freitag ist der Himmel überwiegend stark bewölkt. Ab und zu fällt auch etwas Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 10 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Mittwoch ist es nach zum Teil sehr langsamer Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern heiter bis wolkig und trocken. Gebietsweise bleibt es aber auch bis zum Abend grau in grau. Im Westen und Nordwesten kann es vereinzelt auch mal ein wenig regnen oder nieseln. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. In den höheren Lagen der Alpen gibt es starke bis stürmische Böen aus Süd bis Südost.

