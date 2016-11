Wetter in Stuttgart und Region Mix aus Sonne und Wolken

Von red 01. Dezember 2016 - 06:17 Uhr

Ein Sonne-Wolken-Mix erwartet uns am Donnerstag.Foto: dpa

Nachdem der Nebel sich aufgelöst hat, wechseln sich am Donnerstag in Stuttgart und Region die Sonne mit Wolkenfeldern ab. Es wird etwas milder als die Tage zuvor.

Donnerstag, 01.12.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Nach Auflösung örtlicher Nebel- oder Hochnebelfelder wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen im Stuttgarter Raum Werte zwischen 4 und 6 Grad. Der Wind weht schwach aus West.

In der Nacht zeigt sich der Himmel oft wolkenverhangen, es bleibt aber meist trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 2 und 0 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Erkältungskrankheiten sind zurzeit wieder häufig anzutreffen, und Wetterfühlige leiden verstärkt unter Kopfschmerzen. Auch Herz-Kreislauf-Patienten müssen sich auf Beschwerden einstellen. Asthmatiker und Personen mit chronischer Bronchitis müssen ebenfalls mit vermehrten Beschwerden rechnen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen macht sich die Sonne bei uns rar. Meist ziehen dichte Wolkenfelder vorüber. Es bleibt aber überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 6 Grad. Der Samstag beginnt örtlich mit Nebel oder Hochnebel. Sonst scheint aber die Sonne, und nur wenige Wolken ziehen vorüber. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 4 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Donnerstag breiten sich dichte Wolken mit etwas Regen oder Nieselregen vom Norden und Osten bis nach Nordrhein-Westfalen, an den Main und Bayerischen Wald aus. In höheren Lagen kommt zeitweise noch Schnee hinzu. Im Südwesten und südlich der Donau bleibt es bei einem Sonne-Wolken-Mix weitgehend trocken. Es weht ein im Süden mäßiger, sonst frischer, an den Küsten teilweise starker bis stürmischer Westwind. Dabei treten gebietsweise Sturm-, in höheren Lagen Orkanböen auf.

