Wetter in Stuttgart und Region Kommt der Schnee?

Von red 18. Dezember 2016 - 08:26 Uhr

Vorfreude auf den ersten richtigen Schnee. Foto: dpa

Nebel und Wolken wechseln sich am Sonntag ab. Doch kommt vielleicht auch Schnee? Lesen Sie unsere Wettervorhersage für Stuttgart und die Region.

Sonntag, 18.12.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Nach Auflösung von Nebel oder Hochnebel überwiegen die Wolken, und die Sonne zeigt sich nur selten. Vereinzelt können ein paar Regentropfen oder Schneeflocken falllen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 2 Grad auf der Alb und 4 Grad im Stuttgarter Raum. Der Wind weht schwach aus Nordwest.

In der Nacht halten sich oft dichte Wolken, zum Teil ist es auch neblig. Es bleibt überwiegend trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 3 und 1 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Bei der Wetterlage sollten vor allem Herzpatienten auf ungewohnte Anstrengungen verzichten. Asthmatiker müssen sich auf Beschwerden beim Atmen einstellen. Bei Wetterfühligen kommt es vermehrt zu Kopfschmerzen. Außerdem ist die Gefahr einer Ansteckung mit Erkältungskrankheiten erhöht.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen ist es anfangs oft trüb durch Nebel oder Hochnebel. Später zeigt sich dann zeitweise die Sonne, und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 2 und 4 Grad. Am Dienstag zeigt sich das Wetter nach anfänglichem Nebel meist freundlich und trocken. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 4 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Sonntag ist es meist stark bewölkt oder neblig-trüb. Die besten Chancen auf Sonnenschein gibt es noch im Südwesten und an den Alpen. Vor allem im Norden und Osten sowie später auch in Bayern fällt gebietsweise etwas Regen oder Nieselregen. Im Erzgebirge und im Osten Bayerns gehen auch Schneeregen- und Schneefälle nieder. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Norden und Osten in Böen frischer bis starker Wind aus West bis Nordwest.

